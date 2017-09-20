Приднестровье попросило ООН предоставить статус государства-наблюдателя

ТИРАСПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровья в среду единогласно проголосовали за принятие и направление обращения в ООН о предоставлении непризнанной республике специального статуса государства-наблюдателя, сообщила парламентская пресс-служба.

Обращение адресовано генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю ГА ООН Мирославу Лайчаку.

"Приднестровье может и готово стать ответственным и надежным партнером для ООН, обеспечивающим демократичное, прогрессивное и бесконфликтное развитие полумиллионного народа в "сердце" Евразии. В данном контексте обращаюсь к вам с просьбой о рассмотрении вопроса предоставления Приднестровью специального статуса государства-наблюдателя в ООН", — говорится в тексте обращения, подписанного президентом ПМР Вадимом Красносельским и спикером парламента Александром Щерба.

В обращении также содержится просьба изучить возможность создания при ООН постоянно действующей международной комиссии (рабочей группы) по Приднестровью. Кроме того, руководство ПМР просит "рассмотреть возможность принятия по линии ООН специального заявления (резолюции) с осуждением любых мер давления на Приднестровье, ведущих к нарушению неотъемлемых прав и свобод его граждан и провоцирующих разрастание напряженности во всем регионе".

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, представивший в парламенте документ, отметил, что обращение не претендует на замену действующего переговорного механизма. "Но, к сожалению, он не работает уже на протяжении 15 месяцев. Нам необходимо широкое международное внимание к нарушениям прав и законных интересов приднестровцев", – приводит пресс-служба слова Игнатьева.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.