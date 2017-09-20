Приднестровье попросило ООН предоставить статус государства-наблюдателя

ТИРАСПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровья в среду единогласно проголосовали за принятие и направление обращения в ООН о предоставлении непризнанной республике специального статуса государства-наблюдателя, сообщила парламентская пресс-служба.
Обращение адресовано генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю ГА ООН Мирославу Лайчаку.
"Приднестровье может и готово стать ответственным и надежным партнером для ООН, обеспечивающим демократичное, прогрессивное и бесконфликтное развитие полумиллионного народа в "сердце" Евразии. В данном контексте обращаюсь к вам с просьбой о рассмотрении вопроса предоставления Приднестровью специального статуса государства-наблюдателя в ООН", — говорится в тексте обращения, подписанного президентом ПМР Вадимом Красносельским и спикером парламента Александром Щерба.
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, представивший в парламенте документ, отметил, что обращение не претендует на замену действующего переговорного механизма. "Но, к сожалению, он не работает уже на протяжении 15 месяцев. Нам необходимо широкое международное внимание к нарушениям прав и законных интересов приднестровцев", – приводит пресс-служба слова Игнатьева.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.