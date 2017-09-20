Лукашенко высоко оценил белорусско-российские учения "Запад-2017"

МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Все поставленные в рамках совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2017" задачи выполнены, уровень проведенных учений очень высокий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Цели, которые были поставлены перед учениями, достигнуты. Все задачи полностью реализованы, мы их решили", — заявил Лукашенко журналистам в среду на полигоне "Борисовский" под Минском по окончании завершающей фазы учений "Запад-2017".

Он напомнил, что мероприятия проводились не только на территории Белоруссии, но и России.

"Все элементы учений мы отработали. Результаты более конкретно еще подведем, но в целом задачи решены… Мы показали способности вооруженных сил Белоруссии и России, совместной группировки войск, по обороне Союзного государства и интересов государств, это была демонстрация наших возможностей, без этого нельзя", — продолжил белорусский лидер.

Он заявил, что "по горячим следам" не может выявить какие-то недочеты. "Все было на очень высоком уровне. Учения не носили показушный характер", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, учения были практические, приближенные к реальной обстановке.