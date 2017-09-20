В Барселоне у правительственных зданий собрались две тысячи протестующих

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Две тысячи протестующих против обысков испанских властей в Каталонии собрались перед зданием департамента экономики в Барселоне, передает газета Periodico.
Кроме того, газета пишет, что число задержанных гражданской гвардией Испании возросло до 16 человек.
Ранее сообщалось, что гражданская гвардия задержала 12 человек в ходе спецоперации, связанной с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Сотрудники задержали заместителя вице-председателя каталонского Женералитета (правительства) Хосепа Марию Хове. Они также провели обыски в здании Женералитета и других правительственных учреждениях, чтобы обнаружить связанную с подготовкой референдума документацию.
Varios miles de manifestantes obligan a cortar calles en Barcelona y primeros rifirrafes https://t.co/Z1MKbtJzNR— EFE Noticias (@EFEnoticias) 20 сентября 2017 г.
En pueblos pequeños como les Franqueses del Valles (Barcelona) la gente también se está movilizado contra las detenciones.
Así no Mariano pic.twitter.com/UogSl5wX8G
— Pedro Delgado (@JPedroDelgado) 20 сентября 2017 г.