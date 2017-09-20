В Барселоне у правительственных зданий собрались две тысячи протестующих

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Две тысячи протестующих против обысков испанских властей в Каталонии собрались перед зданием департамента экономики в Барселоне, передает газета Periodico.

Из-за протестов частично нарушено автобусное сообщение в городе, сообщает транспортная служба Барселоны в Twitter

Кроме того, газета пишет, что число задержанных гражданской гвардией Испании возросло до 16 человек.

Ранее сообщалось, что гражданская гвардия задержала 12 человек в ходе спецоперации, связанной с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Сотрудники задержали заместителя вице-председателя каталонского Женералитета (правительства) Хосепа Марию Хове. Они также провели обыски в здании Женералитета и других правительственных учреждениях, чтобы обнаружить связанную с подготовкой референдума документацию.

Varios miles de manifestantes obligan a cortar calles en Barcelona y primeros rifirrafes https://t.co/Z1MKbtJzNR — EFE Noticias (@EFEnoticias) 20 сентября 2017 г.

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En pueblos pequeños como les Franqueses del Valles (Barcelona) la gente también se está movilizado contra las detenciones.

Así no Mariano pic.twitter.com/UogSl5wX8G — Pedro Delgado (@JPedroDelgado) 20 сентября 2017 г.



Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

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