Великобритания готова оказать Мексике любую помощь после землетрясения

Спасатели вытаскивают пострадавшего из под завалов после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

Спасатели вытаскивают пострадавшего из под завалов после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания готова оказать Мексике, в которой произошло сильное землетрясение, любую помощь, говорится в заявлении британского премьер-министра Терезы Мэй.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, число жертв землетрясения составило 216 человек.

"Мои соболезнования всем, кого затронуло страшное землетрясение в Мексике. Британское правительство находится в тесном контакте со всеми соответствующими властями, и мы готовы оказать поддержку любым возможным для нас способом", — говорится в заявлении.

"Мы, по мере того, как принимаются усилия по ликвидации последствий, работаем над тем, чтобы идентифицировать и помочь британцам, которые могли быть затронуты", — отмечается в заявлении.

Также соболезнования и готовность помочь Мексике выразил глава МИД Британии Борис Джонсон.