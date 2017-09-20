В Кремле не следят за делом арестованного в Греции Винника

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Кремле не следят за делом гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Винник был арестован 25 июля в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции. В полиции полагают, что 38-летний россиянин с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винником было отмыто не менее 4 миллиардов долларов.

Отвечая на вопрос журналиста, следят ли в Кремле за делом Александра Винника и разделяют ли позицию, в частности, семьи Винника, Песков сказал: "Нет, не следят".