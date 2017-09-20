Россия предложила помощь Мексике в преодолении последствий землетрясения

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с землетрясением, отметив готовность оказать помощь по линии МЧС в ликвидации последствий и в поиске возможных раненых, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин направил телеграмму президенту Мексики Энрике Пенья Ньето, выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, которые были вызваны землетрясениями на юго-востоке страны. Путин также выразил готовность в случае необходимости по линии МЧС оказать помощь в ликвидации последствий и в поиске возможных раненых, которые находятся под завалами", — сказал Песков.