Россия предложила помощь Мексике в преодолении последствий землетрясения

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с землетрясением, отметив готовность оказать помощь по линии МЧС в ликвидации последствий и в поиске возможных раненых, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, число жертв землетрясения составило 216 человек.

"Президент Путин направил телеграмму президенту Мексики Энрике Пенья Ньето, выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, которые были вызваны землетрясениями на юго-востоке страны. Путин также выразил готовность в случае необходимости по линии МЧС оказать помощь в ликвидации последствий и в поиске возможных раненых, которые находятся под завалами", — сказал Песков.