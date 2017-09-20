В Японии поддержали выступление Трампа на ГА ООН

ТОКИО, 20 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония поддерживает речь президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Кроме того, спикер правительства отметил то внимание, которое американский президент уделил проблеме насильно удерживаемых в КНДР японских граждан.
Президент "сказал и о проблеме удерживаемых в КНДР японских заложников (японцев, похищенных в 1970-1980 годы северокорейскими спецслужбами – ред.). Важно, что он продемонстрировал стремление заниматься этой проблемой", — подчеркнул представитель правительства.
"Я воздержусь от комментариев, но (должен сказать. что) необходимы рычаги сдерживания японо-американского союза с точки зрения обороны, безопасности и мира в регионе", — сказал Суга.
Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.