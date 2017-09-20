В Японии поддержали выступление Трампа на ГА ООН

ТОКИО, 20 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония поддерживает речь президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Президент США Дональд Трамп выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН по широкому кругу международных проблем, в том числе и по проблеме КНДР. Он подтвердил необходимость заставить КНДР изменить свою политику, усилить давление на КНДР, призвав к сотрудничеству мировое сообщество, включая Россию и Китай. Мы высоко это оцениваем", — сказал Суга.

Кроме того, спикер правительства отметил то внимание, которое американский президент уделил проблеме насильно удерживаемых в КНДР японских граждан.

Президент "сказал и о проблеме удерживаемых в КНДР японских заложников (японцев, похищенных в 1970-1980 годы северокорейскими спецслужбами – ред.). Важно, что он продемонстрировал стремление заниматься этой проблемой", — подчеркнул представитель правительства.

В то же время он не стал комментировать высказывание Трампа о том, что США могут разрушить КНДР.

"Я воздержусь от комментариев, но (должен сказать. что) необходимы рычаги сдерживания японо-американского союза с точки зрения обороны, безопасности и мира в регионе", — сказал Суга.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.