Песков назвал Фримена жертвой эмоциональной перегрузки

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил заявление голливудского актера Моргана Фримена о России свойственной творческим людям "эмоциональной экзальтацией", серьезно к этим словам вряд ли можно относиться.
"Вы знаете, к этому вряд ли (можно) относиться серьезно, потому что, очевидно, что подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер", — сказал в среду Песков журналистам.
Фримен принял участие в съемках видеоролика, снятого так называемым "Комитетом по расследованию против России". Видео была размещено на портале YouTube.