Песков назвал Фримена жертвой эмоциональной перегрузки

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил заявление голливудского актера Моргана Фримена о России свойственной творческим людям "эмоциональной экзальтацией", серьезно к этим словам вряд ли можно относиться.

"Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит", — сказал Песков, комментируя видеоролик с участием известного американского актера Моргана Фримена, в котором звучит призыв "защитить демократию США от России".

"Вы знаете, к этому вряд ли (можно) относиться серьезно, потому что, очевидно, что подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер", — сказал в среду Песков журналистам.

Фримен принял участие в съемках видеоролика, снятого так называемым "Комитетом по расследованию против России". Видео была размещено на портале YouTube.