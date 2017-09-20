Глава Каталонии созвал экстренное заседание из-за арестов и обысков властей

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Каталонии Карлес Пучдемон созвал экстренное заседание исполнительного комитета правительства на фоне обысков и арестов, которые проводит в среду Гражданская гвардия Испании в административных учреждениях автономного сообщества.

Гражданская гвардия Испании проводит спецоперацию, связанную с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Утром в среду были задержаны 12 человек, включая заместителя вице-председателя Женералитета Хосепа Марию Хове. Обыски прошли в здании Женералитета и других правительственных учреждениях.

"Президент Карлес Пучдемон отправляется на экстренное заседание правительства под аплодисменты сотрудников Дворца правительства", — говорится заявлении, опубликованном в микроблоге Twitter Женералитета (правительства).

Reunió extraordinària del Consell Executiu al #Palau de la Generalitat pic.twitter.com/nJb3rCjAnN — Govern. Generalitat (@govern) 20 сентября 2017 г.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.