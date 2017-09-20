Каталонское отделение Podemos призвало мобилизовать силы на фоне арестов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава каталонского отделения партии Podemos (En Comú Podem) Ксавьер Доменек отреагировал на проводимые испанскими властями обыски и аресты в Каталонии, призвав мобилизовать силы для защиты прав и суверенитета каталонцев.
"Данные аресты перешли все границы. Призываем мобилизовать силы для защиты прав и суверенитета Каталонии", — написал Доменек в своем микроблоге Twitter.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.