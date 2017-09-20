Каталонское отделение Podemos призвало мобилизовать силы на фоне арестов

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава каталонского отделения партии Podemos (En Comú Podem) Ксавьер Доменек отреагировал на проводимые испанскими властями обыски и аресты в Каталонии, призвав мобилизовать силы для защиты прав и суверенитета каталонцев.

В среду утром Гражданская гвардия Испании задержала 12 человек, включая заместителя вице-председателя Женералитета Хосепа Марию Хове, в ходе спецоперации, связанной с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Они также провели обыски в здании Женералитета и других правительственных учреждениях, чтобы обнаружить связанную с подготовкой референдума документацию. Глава правительства Карлес Пучдемон созвал заседание советников.

"Данные аресты перешли все границы. Призываем мобилизовать силы для защиты прав и суверенитета Каталонии", — написал Доменек в своем микроблоге Twitter.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.