В Польше начинаются крупнейшие военные учения Dragon-2017

ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Торжественная церемония открытия крупнейших в Польше военных учений Dragon-2017 состоялась в среду на полигоне в Зегже близ Варшавы.

"В этих маневрах будут участвовать все виды вооруженных сил; будет также отработано взаимодействие и сотрудничество с военно-морским флотом и с авиацией. Войска территориальной обороны, участвующие в учениях в первый раз, будут защищать территорию взлетно-посадочных полос и действовать в качестве подразделений, поддерживающих действия войск", — рассказал журналистам заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик.

Он сообщил, что по сценарию учений, одно из соседних государств претендует на право доступа к природным ресурсам на территории Польши и имеет место "попытка дестабилизации политической обстановки" и "попытка овладеть спорной территорией". В ходе учений запланирована отработка обороны участка побережья, преодоления водной преграды, высадка парашютного десанта.

По данным Минобороны Польши, в учениях будут задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысяч единиц техники. Помимо польских военных, в учениях примут участие союзники Польши по НАТО — военнослужащие из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины. Активная фаза учений пройдет 25-29 сентября.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич подчеркивал, что учения Dragon-2017 пройдут практически одновременно с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017", которые вызывают обеспокоенность Варшавы.

Стратегические учения "Запад-2017" проводятся 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду учений. Как заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях.