Немецкие эксперты не ждут сюрпризов на грядущих парламентских выборах

БЕРЛИН, 20 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Большинство немецких экспертов, опрошенных РИА Новости, заявили, что считают выборы в 2017 году скучными и бессодержательными.
Что касается эффективности кампании главного конкурента альянса, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем, то многие отметили ее ограниченность, связанную, прежде всего, с тем, что социал-демократы в течение четырех лет входили в состав правительства Меркель, а следовательно, несут ответственность за все, в том числе непопулярные шаги канцлера. Основная борьба развернулась в итоге за третье место, которое сулит более малочисленным партиям ("Левые", "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии") участие в будущем правительстве на положении младшего партнера.
Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября. По данным опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Stern и телепрограммы RTL-Wahltrend, опубликованного 19 сентября, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует с 36% поддержки. За основных конкурентов, социал-демократов (СДПГ) во главе с экс-главой Европарламента Мартином Шульцем готовы отдать голоса 23% опрошенных.
Нежелание пугать избирателя
По словам эксперта, альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель предложил избирателям "доверие и стабильность", в то время как центральная тема СДПГ о социальной справедливости "оказалась менее мобилизующей". Очевидно, что население в Германии "не настолько обеспокоено состоянием социальной справедливости" в обществе, как это формулирует СДПГ и партия "ЛЕВЫЕ", сказал Яннинг. Меркель и Шульц сделали акцент "на личной харизме и знакомствах", и тут у канцлера была "лучшая стартовая позиция и более привлекательные возможности", заявил эксперт. Он добавил, что освистывание Меркель в ходе предвыборных выступлений в некоторых восточногерманских землях пошло на пользу рейтингу канцлера, так как "большинство немцев оттолкнули гнев и риторика восточногерманских противников Меркель".
Борьба за третье место
"Избирательная кампания была типично немецкая в том смысле, что, в отличие от США, люди в Германии хотят цивилизованную кампанию. Они не хотят резких переходов на личности, оскорблений. Это противоречит немецкой политической культуре, которая ориентирована скорее на поиск консенсуса. Даже "Альтернатива для Германии" остерегалась очень резких нападок на фрау Меркель, Шульца или других политиков. Люди, которые свистят на митингах, это нечто другое. Партийные функционеры довольно осторожны", — заявил Нидермайер.
Меркель как меньшее из зол
С точки зрения фон Штудница, проигранные СДПГ в начале 2017 года три раза подряд выборы в федеральных землях, в частности, в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне – Вестфалии, можно считать показательными и для исхода федеральной предвыборной кампании. Прежде всего, это касается выборов в Сааре, в ходе которых лидер социал-демократов Шульц заявил, что готов создать по их итогам "красно-красно-зеленую" коалицию – при участии партий "ЛЕВЫЕ" и "Зеленые". По словам дипломата, реакцию избирателей можно объяснить только тем, что "подавляющее большинство немецких граждан не хочет "красно-красно-зеленого" правительства". Этот вариант кабмина, который подразумевает получение на выборах тремя партиями – СДПГ, "ЛЕВЫЕ" и "Зеленые" — более 50% голосов, "крайне далек от возможности реализоваться", добавил фон Штудниц.
Победитель известен
По словам эксперта, то, что Шульц не принадлежал к немецкому истеблишменту, а прибыл из Брюсселя, дало ему сначала преимущество, потому что люди в Германии хотят перемен. Но Шульц не смог "спроецировать эти ожидания на проблемы, которые волнуют население, не смог занять позицию по таким важным вопросам, как беженцы, конфликт на Украине или разумная политика в отношении России", заявил Шульце.
Протестное голосование
По словам эксперта, все немецкие партии в ходе выборов "работали в пользу Меркель, хотели ей понравиться, чтобы впоследствии войти с ней в коалицию". Это в полной мере относится к СДПГ, чей кандидат Шульц проиграл Меркель в теледебатах, "которые надо бы назвать дуэтом, а не дуэлью", считает Рар. Критическую и активную кампанию вела только партия "ЛЕВЫЕ", однако найти свою тему ей удалось только во внешнеполитических вопросах, добавил эксперт.