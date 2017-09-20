Немецкие эксперты не ждут сюрпризов на грядущих парламентских выборах

БЕРЛИН, 20 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Большинство немецких экспертов, опрошенных РИА Новости, заявили, что считают выборы в 2017 году скучными и бессодержательными.

Многие специалисты выразили мнение, что предвыборной кампании не достает накала, так как победитель известен заранее – это альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, который лидирует по всем опросам общественного мнения.

Что касается эффективности кампании главного конкурента альянса, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем, то многие отметили ее ограниченность, связанную, прежде всего, с тем, что социал-демократы в течение четырех лет входили в состав правительства Меркель, а следовательно, несут ответственность за все, в том числе непопулярные шаги канцлера. Основная борьба развернулась в итоге за третье место, которое сулит более малочисленным партиям ("Левые", "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии") участие в будущем правительстве на положении младшего партнера.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября. По данным опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Stern и телепрограммы RTL-Wahltrend, опубликованного 19 сентября, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует с 36% поддержки. За основных конкурентов, социал-демократов (СДПГ) во главе с экс-главой Европарламента Мартином Шульцем готовы отдать голоса 23% опрошенных.

Нежелание пугать избирателя

"На избирательную кампанию оказали влияние не столько фундаментальные противоречия, сколько попытки участников позиционировать себя на фоне стабильной и позитивной внутриполитической ситуации и возможных международных кризисов и конфликтов. Дебаты главных соперников Меркель и Шульца (которые состоялись 3 сентября – ред.) относятся к самым ярким моментам кампании. В их ходе нежелание пугать избирателя или появляться в лично неблагоприятном свете перевесило все возможные разногласия", — заявил РИА Новости глава берлинского отделения European Council on Foreign Relations Йозеф Яннинг.

По словам эксперта, альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель предложил избирателям "доверие и стабильность", в то время как центральная тема СДПГ о социальной справедливости "оказалась менее мобилизующей". Очевидно, что население в Германии "не настолько обеспокоено состоянием социальной справедливости" в обществе, как это формулирует СДПГ и партия "ЛЕВЫЕ", сказал Яннинг. Меркель и Шульц сделали акцент "на личной харизме и знакомствах", и тут у канцлера была "лучшая стартовая позиция и более привлекательные возможности", заявил эксперт. Он добавил, что освистывание Меркель в ходе предвыборных выступлений в некоторых восточногерманских землях пошло на пользу рейтингу канцлера, так как "большинство немцев оттолкнули гнев и риторика восточногерманских противников Меркель".

Борьба за третье место

Большой проблемой предвыборной кампании СДПГ было "отсутствие глобальной темы, которая могла бы поляризовать общество", заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор института политологии имени Отто Зура Оскар Нидермайер. Однако провисание содержательной части в кампании социал-демократов привело к обострению борьбы между малыми партиями – либералами из Свободной демпартии (СвДП), "Зелеными", "Левыми" и "Альтернативой для Германии", считает эксперт. Центральный вопрос данных выборов состоит в том, кто же займет третье место, полагает он.

"Избирательная кампания была типично немецкая в том смысле, что, в отличие от США, люди в Германии хотят цивилизованную кампанию. Они не хотят резких переходов на личности, оскорблений. Это противоречит немецкой политической культуре, которая ориентирована скорее на поиск консенсуса. Даже "Альтернатива для Германии" остерегалась очень резких нападок на фрау Меркель, Шульца или других политиков. Люди, которые свистят на митингах, это нечто другое. Партийные функционеры довольно осторожны", — заявил Нидермайер.

Меркель как меньшее из зол

"Следующего канцлера зовут Ангела Меркель. Я думаю, что, в целом, она права, когда говорит о том, что люди в этой стране довольны жизнью. Посмотрите, ка обстоят дела в Европе, какова ситуация у наших соседей – экономические проблемы, безработица. Недовольные есть и в Германии, но их меньшинство, и Шульцу не удалось убедить граждан в том, что это меньшинство – на самом деле, большинство. В адрес Меркель звучит много критики, в том числе и справедливой, но на выборах всегда выбирают не лучший вариант, а "меньшее из зол", — заявил РИА Новости немецкий дипломат, экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц.

С точки зрения фон Штудница, проигранные СДПГ в начале 2017 года три раза подряд выборы в федеральных землях, в частности, в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне – Вестфалии, можно считать показательными и для исхода федеральной предвыборной кампании. Прежде всего, это касается выборов в Сааре, в ходе которых лидер социал-демократов Шульц заявил, что готов создать по их итогам "красно-красно-зеленую" коалицию – при участии партий "ЛЕВЫЕ" и "Зеленые". По словам дипломата, реакцию избирателей можно объяснить только тем, что "подавляющее большинство немецких граждан не хочет "красно-красно-зеленого" правительства". Этот вариант кабмина, который подразумевает получение на выборах тремя партиями – СДПГ, "ЛЕВЫЕ" и "Зеленые" — более 50% голосов, "крайне далек от возможности реализоваться", добавил фон Штудниц.

Победитель известен

"Эта предвыборная кампания не была ни интересной, ни содержательной. Победитель известен заранее, а соперник не смог оправиться после поражений в начале года и бросить вызов правительству, хотя СДПГ во главе с Мартином Шульцем это было бы все равно сложно сделать, так как они работали в уходящем правительстве и несут ответственность за все его решения — касательно и беженцев, и греческого кризиса, и скандала с прослушкой со стороны спецслужб США. Настоящей борьбы не могло быть", – считает доцент Геттингенского университета и со-основатель института "Диалог цивилизаций" в Берлине Петер В. Шульце.

По словам эксперта, то, что Шульц не принадлежал к немецкому истеблишменту, а прибыл из Брюсселя, дало ему сначала преимущество, потому что люди в Германии хотят перемен. Но Шульц не смог "спроецировать эти ожидания на проблемы, которые волнуют население, не смог занять позицию по таким важным вопросам, как беженцы, конфликт на Украине или разумная политика в отношении России", заявил Шульце.

Протестное голосование

"Партия "Альтернатива для Германии", конечно, привлекает очень многих протестных избирателей, которые не удовлетворены политическим статус-кво центристских партий. Я могу представить себе даже, что на востоке страны, в бывшей ГДР по итогам выборов АдГ займет второе место, что многие оценят, как катастрофу. Главная тема, которая в наибольшей степени интересует в ходе этой кампании людей – это не социальная справедливость, не социальные темы вроде жилья или пенсий, а беженцы и внутренняя безопасность. В этом вопросе АдГ делает довольно резкие заявления, которые не могут себе позволить другие партии, опасающиеся порвать с мейнстримом", — заявил РИА Новости политолог Александер Рар.

По словам эксперта, все немецкие партии в ходе выборов "работали в пользу Меркель, хотели ей понравиться, чтобы впоследствии войти с ней в коалицию". Это в полной мере относится к СДПГ, чей кандидат Шульц проиграл Меркель в теледебатах, "которые надо бы назвать дуэтом, а не дуэлью", считает Рар. Критическую и активную кампанию вела только партия "ЛЕВЫЕ", однако найти свою тему ей удалось только во внешнеполитических вопросах, добавил эксперт.