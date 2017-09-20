По делу о теракте в лондонском метро задержали еще двух человек

ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Еще два человека задержаны по делу о теракте в лондонском метро, общее число задержанных составило пять человек, сообщил РИА Новости по телефону представитель Скотланд-Ярда.
Он отметил, что задержания произвели сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.
В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.