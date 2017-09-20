БЕРЛИН, 20 сен — РИА Новости, Татьяна Фирсова, Ангелина Тимофеева. Делить места в бундестаге по итогам выборов в Германии будут 6 политических сил: это блок "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель, социал-демократы (СДПГ) Мартина Шульца, "Левые", "Зеленые", "Свободные демократы" (СвДП) и "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Многим может показаться, что политический ассортимент невелик, однако, всего в избирательной кампании 2017 года участие принимают целых 42 объединения. Федеральный избирком зарегистрировал "Партию гуманистов", организацию под названием "Урбанисты. Хип-хоп партия", "Коммунистическую партию Германии, "горняков-дадаистов" из восточного Берлина и даже "Марксистско-ленинскую партию Германии". Конечно, голосование за эти малые партии – исключительно протестное, так как шансов попасть в парламент 24 сентября у них нет.

В результате прошлых выборов 2013 года была сформирована правящая до сих пор так называемая "большая коалиция" из ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии СДПГ. Если за ХДС/ХСС в настоящее время готовы голосовать 36% немецких избирателей, за СДПГ 23%, за "Зеленых" 8%, за "Свободных демократов" 9%, за "Левых" 10% и за "Альтернативу для Германии" 9% (ред. – по данным опроса Forsa на 19 сентября), то главным вопросом выборов 2017, станет не "кто победит" — это более – менее понятно, а "какая коалиция будет сформирована". Пока обстоятельства говорят о том, что наиболее вероятный вариант – это продолжение "большой коалиции" под руководством Меркель.

Миграционная бомба

Миграционный кризис, который без сомнения стоил членам действующего кабинета министров и самой Меркель новых морщин и седых волос, а христианским демократам – голосов избирателей – обострил противоречия в обществе и сыграл на руку популистам.

На прошлых выборах 2013 года блок ХДС/ХСС получил 41,5% голосов, это была уверенная победа консервативного большинства. Разгар миграционного кризиса пришелся на сентябрь 2015 года. Тезис Меркель "мы с этим справимся", обращенный к собственным согражданам и призывающий помогать беженцам, был неправильно понят, в том числе самими мигрантами. Фразу "мы с этим справимся", а вместе с ней и Меркель, многократно критиковали, обвиняя канцлера в нарушении конституции и односторонней противоправной отмене Дублинского соглашения. Параллельно обострились противоречия в немецком обществе: часть граждан встречала поезда с беженцами на вокзалах с цветами и приглашала к себе домой, другие жгли приюты для просивших убежище.

Публично Меркель на эти обвинения реагировала со свойственной ей сдержанностью и, сложив руки домиком, повторяла: "Мы с этим справимся!" Но пока обладатели партбилетов скандалили с оппонентами и коллегами, а перегруженное Ведомство по делам миграции и беженцев пыталось справиться с очередями, рейтинг ХДС/ХСС упал до 31% летом 2016 года (данные Infratest Dimap на 16 июня). В конце февраля 2017 года он снова составил рекордно низкие 31% (данные Infratest Dimap на 23 февраля) и лишь затем начал постепенно подниматься.

Спрос на простые решения

Другим следствием миграционного кризиса стал рост поддержки популистов и политиков, предлагавших "простые" решения. Например, ближайшие партнеры Меркель из баварского ХСС потребовали введения "верхней границы" при приеме беженцев, что гарантировало лидерство партии в родной Баварии, жители которой были шокированы наплывом нелегалов через границу с Австрией.

"Триумфатором кризиса" стала молодая партия "Альтернатива для Германии", сторонники которой, судя по данным социологов, пришли из рядов ХДС/ХСС и отчасти – социал-демократов. Благодаря осуждению "политики открытости" Меркель АдГ добралась в сентябре до третьего места по популярности в стране, уступая только альянсу христианских демократов и СДПГ.

Несмотря на жесткую критику в адрес АдГ со стороны практически всех политических сил в стране, сомнений в том, что партия сумеет пройти в бундестаг по итогам выборов 24 сентября, нет. По данным на 22 сентября 2016 года рейтинг "Альтернативы для Германии" составил 16% (Infratest Dimap). Сейчас он опустился до 9% (Forsa), тем не менее, это цифра, которая впервые в истории партии обеспечит соратникам Фрауке Петри депутатские мандаты.

ХДС/ХСС выступает за единукю Европу и соцгарантии

Предвыборную программу правоцентристский альянс ХДС/ХCC представил в Берлине 3 июля 2017 года – она называется "За Германию, в которой мы хорошо и с удовольствием живем". К основным пунктам программы относятся: поддержка роста экономики и повсеместное снижение налогов (до 15 миллиардов евро только за счет снижения подоходного налога, отмена налога на солидарность с 2020 года). Борьба с безработицей, поддержка семей с детьми (повышение детских пособий на 25 евро в месяц, выделение землям 1,1 миллиардов евро до 2020 года для создания ста тысяч новых мест в детских садах). Продолжение курса на инновации и дигитализацию (3,5% ВВП на развитие "цифровой экономики" и исследования, 4 миллиарда евро до 2020 года на развитие "быстрого интернета, создание новейшей оптоволоконной сети с национальным покрытием до 2025 года). Обеспечение внутренней безопасности (увеличение числа полицейских на 15 тысяч человек), усиление роли Европы в мире. Альянс выступает за 100-процентное уравнивание пенсий на востоке и на западе Германии с 1 июля 2024 года.

В предвыборной программе указано стремление "пошагово увеличить до 2024 года в направлении двух процентов ВВП" расходы страны на оборону. Это делается в рамках стратегии НАТО. Одновременно будет увеличено финансирование в области политики развития (включая программы поддержки государств-партнеров, в том числе в регионах конфликта) – до 0,7% ВВП.

Среди прочих обещаний – стабилизация еврозоны, поддержка европейского оборонительного союза и пограничного агентства Frontex, реформа европейской системы предоставления убежища (Меркель выступает за "солидарный подход" всех стран ЕС к приему беженцев) и заключение аналогичных соглашению ЕС-Турция, регулирующему прием легальных, следующих через Грецию и Турцию беженцев в Европу, договоров с другими государствами.

СДПГ — за справедливость и солидарность

Предвыборная программа одной из двух крупнейших партий Германии, СДПГ была единогласно утверждена на съезде 25 июня 2017 года в Дортмунде. Она называется "Время для большей справедливости". Слово "справедливость" доминировало на предвыборных плакатах партии, равно как и портрет избранного в начале года председателя, бывшего главы Европарламента Мартина Шульца.

К основным пунктам "программы справедливости" относятся: поддержка семей с детьми (начисление зарплаты в 300 евро ежемесячно для неработающих родителей и людей, занятых уходом за членами семьи, увеличение детских пособий, отмена оплаты детских садов, отмена оплаты за обучение), реформа рынка труда (возвращение бессрочных трудовых договоров с потарифной оплатой, бесплатное профессиональное обучение для безработных любого возраста в случае более чем трехмесячной невостребованности на бирже труда, уравнивание зарплат мужчин и женщин, увеличение женской квоты до 50% в руководстве предприятий), развитие медицины и пенсионной системы (паритетные взносы в медицинское страхование со стороны работодателей и сотрудников, увеличение зарплат для медперсонала, отказ от увеличения пенсионного возраста), снижение налогов (отмена налога на солидарность с 2020 года для лиц с малым и средним доходом).

Социал-демократы обещают законодательно ограничить увеличение арендной платы. Они выступают за развитие электромобильного транспорта, против использования ГМО в сельском хозяйстве. В предвыборной программе приветствуется создание дополнительных 15 тысяч рабочих мест в полиции – эта инициатива законодательно была выдвинута уходящим коалиционным правительством, куда входит ХДС/ХСС и СДПГ.

СДПГ выступает за усиления контроля на внешних границах ЕС, утверждая при этом "незыблемое право на убежище" со стороны беженцев. Социал-демократы, как и христианские демократы, выступают за солидарное распределение беженцев между всеми странами ЕС.

"Левые" хотят мира во всем мире

"Зеленые": экология превыше всего

Предвыборная программа партии "Левых" называется "Социально. Справедливо. Мирно. Для всех". Левые хотят ввести законодательные ограничения на рост квартплат, повысить уровень минимальной пенсии, сделать реформы в сфере детского и юношеского образования. Они хотят помочь приезжим иммигрантам интегрироваться в среду и выступают за расширение моделей такой интеграции. Традиционно "Левые" хотят дистанцироваться от НАТО и выступают за общеевропейский запрет на экспорт вооружения. "Евросоюз должен вести политику мира и ориентироваться в своей внешней политике строго на инструменты гражданского воздействия", — сказано в тексте документа.

"Зеленые" в своей программе, как ни странно, делают ставку на все экологическое, солидарное и демократическое. Они выступают за отказ от насилия и против повышения расходов на оборонку до 2% ВВП.

"Зеленые" считают необходимым сократить использование в упаковке продуктов питания пластика и других искусственных материалов. Хотят в ближайшие 20 лет искоренить практику негуманного содержания животных на промышленных предприятиях – кур в переполненных клетках, коров в грязных стойлах. Повышение уровня пенсионного обеспечения, искоренение безработицы, уничтожение детской бедности – все это включено в программу сторонников здорового образа жизни.

"Свободные демократы"

Свободная демократическая партия" Кристиана Линднера несколько лет назад входила в состав коалиционного правительства ФРГ, лидер партии Гидо Вестервелле занимал должность министра иностранных дел. Программа называется: "Давайте больше не будем смотреть со стороны. Начнем мыслить по-новому". В этом году "свободные демократы" действительно решились на новый необычный шаг – они опубликовали избирательную программу сразу на нескольких языках, включая турецкий, арабский, иврит и русский. В целом программа отличается от документов, подготовленных оппонентами – СвДП предлагает множество необычных новых решений.

Так, партия выступает за возможность выхода на пенсию в возрасте от 60 лет и за рост государственной поддержки образования. "Мы, партия "свободных демократов", намерены в течение следующих пяти лет инвестировать в технологии из расчета более 1000 евро на учащегося", — сказано в документе. По мнению представителей партии, нынешняя "большая коалиция" упускает шансы перемен, возможных благодаря дигитализации, поэтому в ФРГ необходимо сформировать такое министерство. Авторы программы считают необходимым отказаться от устаревшей цифровой техники и стремиться к новой, инновационной, в частности, предлагают обеспечить интернет-провайдеры возможностью сдавать мощности в аренду.

"Альтернатива для Германии" требует отменить евро

При попытке зайти на сайт политической партии "Альтернатива для Германии" посетитель видит баннер-рекламу сайта-сателлита под названием "Ангела Меркель: клятвопреступница". Кнопка выводит на оформленную в черном и оттенках серого страницу, где посетителям предложено ознакомиться с обязательствами, которые Меркель не выполнила, а также с "ущербом", нанесенным стране во время ее руководства.

Беглый обзор сайтов и программ шести крупнейших политических сил ФРГ показывает, что "Альтернатива для Германии" — единственная партия, которая использует принцип агитации "от противного". Этот принцип традиционно не принято использовать в предвыборных программах и предвыборных кампаниях серьезных немецких политических партий. Очернить другого участника избирательного процесса и таким образом создать себе положительный имидж исключительно посредством его критики – таким приемом не пользуются даже "Левые", традиционно резко критикующие основного оппонента – Меркель и ее партийный союз.

Еще один прием, которым пользуется партия – это визуальный контраст. После мрачной вкладки "Ангела Меркель: клятвопреступница" появляется собственно сайт партии, оформленный в самых ярких красках. Основу художественного оформления сайта составляют панорамные снимки природы Германии и немецких городов. После фотографии Меркель, склонившей голову, размещенной на черном фоне, появляется яркая альтернатива – фото ночного Берлина, снимок пляжного курорта на Северном море, живописный изгиб русла Эльбы в окружении голубых гор Эрцгебирге, снежные Альпы, зеленые луга северной Германии. Сама программа так и называется – "Программа для Германии".

В числе требований "Альтернативы" — стремление придать немецкому статус национального языка, запретить носить никабы и бурки на работе в общественных учреждениях, ограничить миграцию. Авторы программы призывают немцев "вернуться к корням" и сказать "нет" "Соединенным Штатам Европы" — европейской интеграции. Партия хочет ограничить роль политических объединений в Германии: "канцлер, премьер-министры, министры и парламентские секретари не должны одновременно быть депутатами", — уверены в "Альтернативе". Еще объединение хочет, чтобы Германия "покинула еврозону" — то есть, отказалась от обращения единой европейской валюты, выступает против создания единой европейской армии и за восстановление дружбы с Россией.

Партия и ее участники известны своими скандальными высказываниями, в частности, в конце августа "отличился" один из топ-кандидатов "Альтернативы" Александр Гауланд. Госминистр по делам миграции, немка с турецкими корнями Айдан Озогюз опубликовала статью в газете Tagesspiegel, в которой неосторожно заявила, что "специфическую немецкую культуру" "трудно идентифицировать" потому, что исторически немецкая культура стала результатом смешения множества "региональных культур" за счет иммиграции.

Гауланд в ходе выступления в Тюрингии в городе Айхсфельд заявил на это буквально следующее: "Это говорит немецкая турчанка. Пригласите ее в Айсфельд и объясните, что такое специфическая немецкая культура. Тогда она сюда больше не приедет и мы, слава Богу, сможем утилизировать ее в Анатолии".