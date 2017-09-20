Китай настаивает на выполнении сделки по Ирану

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай по-прежнему твёрдо настаивает на строгом выполнении всеми сторонами сделки по Ирану, заявил в среду официальной представитель МИД КНР Лу Кан в ответ на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости изменения соглашения по ядерной программе ИРИ.

Ранее Тиллерсон заявил, что наибольшие опасения вызывают те положения соглашения, которые имеют срок действия и через какое-то время истекут. По его словам, "это не способ продвижения вперед".

"Что касается заявлений госсекретаря США Рекса Тиллерсона, мы тоже обратили на них внимание… Что касается китайской стороны, то мы по-прежнему выступаем за то, чтобы все стороны строго выполняли положения этого соглашения. Мы также надеемся, что все стороны будут защищать этот результат, который дался очень непросто", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя слова Тиллерсона.

Китайский дипломат подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана — успешный пример урегулирования международной проблемы политико-дипломатическими методами и имеет огромное значение для поддержания международного режима нераспространения, поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.