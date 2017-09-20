Главного психиатра Минобороны Украины сместили с поста из-за слов о военных

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Полторака, причиной стало неудовлетворительное выполнение Друзем служебных обязанностей. В отношении него также назначено служебное расследование.

Ранее главный психиатр Минобороны заявил, что 93% участников военной операции в Донбассе представляют потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Эти слова вызвали негодование среди украинских силовиков.

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