Участники митинга за отставку мэра Одессы устроили драку с полицией

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Возле здания горсовета Одессы начались столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере, заявил советник главы областной полиции Руслан Форосяк.

В мэрию не пустили активиста. Толпа кричит "Мы их вынесем оттуда" https://t.co/IE185NPZDX pic.twitter.com/VlK3t7nsXW — Одесса Таймс (@timesodua) 20 сентября 2017 г.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность. Мэр Одессы не исключил, что причиной пожара мог стать поджог.

"Ситуация напряженная. Произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Они прибегли к хулиганским действиям. У некоторых из них есть пиротехника, некоторые настроены агрессивно… Некоторые участники применяют файеры и серьезную пиротехнику", — заявил Форостяк украинским журналистам.

По его словам, правоохранители предпринимают все необходимые действия для обеспечения общественного порядка.

По данным местного издания "Думская", в митинге принимают участие около 500 человек. Они выступают за отставку мэра Труханова в связи с трагедией в детском лагере. Как сообщает издание, протестующие пытаются прорваться в здание горсовета.

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