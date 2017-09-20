Участники митинга за отставку мэра Одессы устроили драку с полицией

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Возле здания горсовета Одессы начались столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере, заявил советник главы областной полиции Руслан Форосяк.
В мэрию не пустили активиста. Толпа кричит "Мы их вынесем оттуда" https://t.co/IE185NPZDX pic.twitter.com/VlK3t7nsXW— Одесса Таймс (@timesodua) 20 сентября 2017 г.
На Думской площади произошла массовая стычка https://t.co/UmZfpXPjK0 pic.twitter.com/0DLoqXUU0t— Одесса Таймс (@timesodua) 20 сентября 2017 г.
По его словам, правоохранители предпринимают все необходимые действия для обеспечения общественного порядка.
Під міськрадою Одеси почалися сутички #Одесса #Одеса #2мая https://t.co/dRXIr4HS2Q pic.twitter.com/Ol4wVSGu3j— Телеканал Прямий (@prm_ua) 20 сентября 2017 г.
По данным местного издания "Думская", в митинге принимают участие около 500 человек. Они выступают за отставку мэра Труханова в связи с трагедией в детском лагере. Как сообщает издание, протестующие пытаются прорваться в здание горсовета.
В Одессе на митинге возле горсовета требуют отставки мэра#Одесса #горсовет #митинг #сессия #Трухановhttps://t.co/BVKNCN3cXu pic.twitter.com/mhmMcFBXap— 112.ua (@news112ua) 20 сентября 2017 г.