В Каталонии задержали замминистра экономики из-за подготовки к референдуму

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудники испанской Гражданской гвардии задержали заместителя вице-председателя каталонского Женералитета (правительства) Хосепа Марию Хове в рамках спецоперации, связанной с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, сообщает газета Pais.

Испанские власти не признают референдум о независимости, который правительство Каталонии собирается провести 1 октября, и объявили все действия властей автономного сообщества по подготовке к голосованию незаконными.

По информации издания, сотрудники Гражданской гвардии в среду провели обыски в здании Женералитета и других правительственных учреждениях, чтобы обнаружить связанную с подготовкой референдума документацию. Они задержали заместителя вице-президента Женеарлитета Хосепа Марию Хове, который занимает должность генерального секретаря по экономике.

Сообщается, что у здания каталонского правительства уже собрались протестующие, которые скандируют "Мы проголосуем!" и "Независимость!".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.