Попытка номер два: "Альтернатива для Германии" вновь штурмует бундестаг

БЕРЛИН, 20 сен – РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" уверенными темпами штурмует немецкий парламент и после неудачи на предыдущих выборах в 2013-м году обещает стать частью бундестага по итогам грядущих выборов 24 сентября.
Согласно опубликованному во вторник опросу, проведенному институтом общественного мнения YouGov, за пять дней до выборов партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель поддерживают 36% респондентов, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца – 25%. "Альтернатива для Германии" с 12% занимает третью строчку рейтинга.
Резкий старт
"Альтернатива для Германии" была образована 6 февраля 2013 года, учредительный съезд состоялся в апреле 2013 года. Критика курса канцлера ФРГ Ангелы Меркель в миграционной политике привела к росту рейтинга партии.
В этом году AfD уже второй раз участвует в выборах в бундестаг. Кандидатами в канцлеры ФРГ стали вице-председатели партии Александер Гауланд и Алиса Вайдель. Председатель AfD Фрауке Петри отказалась возглавить партийный список как лично, так и в составе группы.
На текущих выборах шансы AfD попасть в бундестаг высоки и стабильны. Согласно последним исследованиям общественного мнения, "Альтернатива для Германии" получает поддержку 8-12% опрошенных, благодаря чему она не просто с запасом преодолевает 5-процентный барьер, но и выходит на третье место рейтинга после партийного блока ХДС/ХСС Меркель и социал-демократов.
России — да, Турции — нет
В своей предвыборной программе партия делает акцент на разрядке в отношениях с Россией, что "для AfD является условием прочного мира в Европе".
"В интересах Германии включить Россию в общую структуру политики безопасности, не пренебрегая собственными интересами и интересами наших союзников. AfD выступает за завершение санкционной политики. Экономическое сотрудничество с Россией должно быть углублено", — говорится в программе. При этом AfD отмечает, что главным союзником Германии остаются США.
В период обострившихся отношений между Германией и Турцией позиция "Альтернативы" не выглядит такой радикальной. Ранее Меркель заявила, что ЕС в октябре рассмотрит вопрос о приостановке или завершении переговоров о вступлении Турции в союз, а кандидат на пост главы правительства от социал-демократов Шульц ясно дал понять, что в случае победы на выборах эти переговоры прервет.
Мигрантам и евро
Партия широко известна своей резкой антииммигрантской риторикой. AfD допускает прием в страну только квалифицированных иммигрантов и в зависимости от потребности, а также отвергает программу воссоединения семьи. "Самостоятельное приятие решения о качестве и количестве иммиграции есть отличительный признак государственного суверенитета, это должно относиться и к Германии", — говорится в программе.
В том, что касается еврозоны, "Альтернатива для Германии" фактически копирует позицию ультраправой Национал-демократической партии Германии. Партия призывает к выходу из зоны евро и введению национальной валюты (немецкая марка). Также популисты отвергают торговые соглашения CETA, TiSA и TTIP.
Ждет ли AfD еще больший?
"Альтернатива для Германии" может получить гораздо больше поддержки населения, чем предрекают опросы общественного мнения, считает немецкий политолог, руководитель программ СНГ и России Германского совета по внешней политике Александр Рар.
Политолог подчеркнул, что все традиционные партии будут заключать немедленный союз против возможности "Альтернативы для Германии" каким-то образом попасть во власть, однако AfD все же попадет в парламент, она станет уже "открытой партией".
"Выталкивать ее из ток-шоу, не приглашать, игнорировать, обходить, с лидерами не встречаться – это уже не пойдет. Поэтому АдГ будет организовывать официальные визиты в Россию и будет стараться как оппозиционная партия выстроить свой процесс нормализации с Москвой", — добавил эксперт.