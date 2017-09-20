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Попытка номер два: "Альтернатива для Германии" вновь штурмует бундестаг

11:0320.09.2017
(обновлено: 11:06 20.09.2017)
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© AFP 2017 / Odd AndersenАвтобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фотоАвтобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen

БЕРЛИН, 20 сен – РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" уверенными темпами штурмует немецкий парламент и после неудачи на предыдущих выборах в 2013-м году обещает стать частью бундестага по итогам грядущих выборов 24 сентября.

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии в воскресенье.

Согласно опубликованному во вторник опросу, проведенному институтом общественного мнения YouGov, за пять дней до выборов партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель поддерживают 36% респондентов, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца – 25%. "Альтернатива для Германии" с 12% занимает третью строчку рейтинга.

Резкий старт

"Альтернатива для Германии" была образована 6 февраля 2013 года, учредительный съезд состоялся в апреле 2013 года. Критика курса канцлера ФРГ Ангелы Меркель в миграционной политике привела к росту рейтинга партии.

В этом году AfD уже второй раз участвует в выборах в бундестаг. Кандидатами в канцлеры ФРГ стали вице-председатели партии Александер Гауланд и Алиса Вайдель. Председатель AfD Фрауке Петри отказалась возглавить партийный список как лично, так и в составе группы.

Предвыборная агитация на улицах Берлина в преддверии предстоящих выборов в парламент Германии, которые пройдут 24 сентября 2017 года
© РИА Новости / Николай Филяков
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Первая попытка AfD пройти в немецкий парламент состоялась на ближайших после образования партии выборах – в сентябре 2013 года. Тогда AfD не смогла пройти в бундестаг, набрав 4,7% голосов, что, однако, стало крайне высоким для новой партии результатом на федеральном уровне. Кроме того, в результате серии успешных выступлений на региональных выборах партия имеет фракции в большинстве земельных парламентов (ландтагов).

На текущих выборах шансы AfD попасть в бундестаг высоки и стабильны. Согласно последним исследованиям общественного мнения, "Альтернатива для Германии" получает поддержку 8-12% опрошенных, благодаря чему она не просто с запасом преодолевает 5-процентный барьер, но и выходит на третье место рейтинга после партийного блока ХДС/ХСС Меркель и социал-демократов.

России — да, Турции — нет

В своей предвыборной программе партия делает акцент на разрядке в отношениях с Россией, что "для AfD является условием прочного мира в Европе".

"В интересах Германии включить Россию в общую структуру политики безопасности, не пренебрегая собственными интересами и интересами наших союзников. AfD выступает за завершение санкционной политики. Экономическое сотрудничество с Россией должно быть углублено", — говорится в программе. При этом AfD отмечает, что главным союзником Германии остаются США.

Телевизионные дебаты Ангелы Меркель и Мартина Шульца. 3 сентября 2017
© REUTERS / Mediengruppe RTL Deutschland (MG RTL D)
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В том, что касается отношений с Турцией, AfD призывает исключить Анкару из НАТО и остановить все денежные выплаты, "напрямую или не напрямую предоставляемые Турции в рамках международных, многосторонних и двусторонних соглашений". Также AfD против вступления Турции в ЕС и требует немедленного завершения всех переговоров о вступлении.

В период обострившихся отношений между Германией и Турцией позиция "Альтернативы" не выглядит такой радикальной. Ранее Меркель заявила, что ЕС в октябре рассмотрит вопрос о приостановке или завершении переговоров о вступлении Турции в союз, а кандидат на пост главы правительства от социал-демократов Шульц ясно дал понять, что в случае победы на выборах эти переговоры прервет.

Мигрантам и евро

Партия широко известна своей резкой антииммигрантской риторикой. AfD допускает прием в страну только квалифицированных иммигрантов и в зависимости от потребности, а также отвергает программу воссоединения семьи. "Самостоятельное приятие решения о качестве и количестве иммиграции есть отличительный признак государственного суверенитета, это должно относиться и к Германии", — говорится в программе.

Александер Гауланд. Архивное фото
© AFP 2017 / John McDougall
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По убеждению партии, подавать заявление на предоставление убежища должен иметь право тот, кто может удостоверить свою личность, а те, чьи заявления отклоняются, должны немедленно быть возвращены в страну происхождения. В случае отказа страны происхождения принимать назад своих граждан, AfD предлагает оказывать на них давление, например, прекращать выделять помощь на развитие.

В том, что касается еврозоны, "Альтернатива для Германии" фактически копирует позицию ультраправой Национал-демократической партии Германии. Партия призывает к выходу из зоны евро и введению национальной валюты (немецкая марка). Также популисты отвергают торговые соглашения CETA, TiSA и TTIP.

Ждет ли AfD еще больший?

"Альтернатива для Германии" может получить гораздо больше поддержки населения, чем предрекают опросы общественного мнения, считает немецкий политолог, руководитель программ СНГ и России Германского совета по внешней политике Александр Рар.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AP Photo / Michael Kappeler/dpa
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"Может быть так, что опросы общественного мнения окажутся абсолютно неправильными, потому что люди в опросах могут бояться признавать, что они голосуют за крайние партии, за радикальные. Есть такое мнение, я его придерживаюсь, что АдГ может стать второй партией по количеству голосов на территории бывшей ГДР и как третья партия получить гораздо больше поддержки, чем это предсказывают демоскопы", — сказал Рар РИА Новости.

Политолог подчеркнул, что все традиционные партии будут заключать немедленный союз против возможности "Альтернативы для Германии" каким-то образом попасть во власть, однако AfD все же попадет в парламент, она станет уже "открытой партией".

"Выталкивать ее из ток-шоу, не приглашать, игнорировать, обходить, с лидерами не встречаться – это уже не пойдет. Поэтому АдГ будет организовывать официальные визиты в Россию и будет стараться как оппозиционная партия выстроить свой процесс нормализации с Москвой", — добавил эксперт.

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