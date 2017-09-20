РПК захватила двух сотрудников турецкой разведки, заявили в Анкаре

АНКАРА, 20 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Двое сотрудников национальной разведывательной организации (MIT) захвачены членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.