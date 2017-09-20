РПК захватила двух сотрудников турецкой разведки, заявили в Анкаре

АНКАРА, 20 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Двое сотрудников национальной разведывательной организации (MIT) захвачены членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду.

"РПК похищает людей – и простых граждан, врачей, полицейских и кого угодно, поэтому это террористическая организация. Безусловно, мы делаем все, что в наших силах, чтобы вернуть людей назад, хотя для того, чтобы напрямую вызволить этих двух сотрудников, у нас нет непосредственной связи с РПК", — заявил Чавушоглу в интервью изданию Al-Monitor в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 72-й сессии генеральной ассамблеи ООН.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.