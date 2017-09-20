Экс-глава ЕП сравнил "референдум" в Каталонии с падением Берлинской стены

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Так называемый "референдум о независимости", который власти испанской Каталонии собираются провести 1 октября, может спровоцировать в Евросоюзе конституционный кризис, масштабы которого сравнимы с падением Берлинской стены, предупредил экс-председатель Европарламента от партии испанских социалистов Жозеп Боррель.

Боррель занимал пост главы ЕП с 2004 по 2007 годы.

"Может произойти самый большой европейский конституционный кризис со времен падения Берлинской стены. Впервые с тех пор речь идет об изменении границ. Можно ожидать "эффект домино", — сказал Боррель в интервью электронной версии европейского издания газеты Politico.

По словам экс-главы ЕП, примеру Каталонии могут последовать североитальянская Венето, бельгийская Фландрия, германская Бавария, Шотландия и общины этнических венгров в Карпатском бассейне.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, сделав нелегитимными все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума.