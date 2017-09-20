В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

ПРАГА, 20 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком утром в среду в предместье города Оломоуц на востоке Чехии, девять человек получили ранения, сообщил журналистам директор краевого управления службы "Скорой помощи" Ян Вайнберг.

"Во время аварии получили ранения разной тяжести пять мужчин и четыре женщины. К счастью, поезд уже подходил к станции, и у него была небольшая скорость. Все пострадавшие доставлены в больницы Оломоуца", — сказал Вайнберг.

Авария произошла на железнодорожном переезде без шлагбаумов, на который грузовой автомобиль въехал уже при красном свете семафора. Ущерб на поезде от аварии полиция предварительно определила в размере одного миллиона крон (около 46 тысяч долларов). Автомобильное и железнодорожное движение в данном районе временно прекращено.