В Китае из пострадавших от ливней районов эвакуировали 1,5 тысячи человек

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Власти Китая эвакуировали около 1,5 тысяч человек из-за ряда центральных и юго-западных районов страны, которые пострадали от проливных дождей, а в общей сложности в зоне бедствия находятся более 100 тысяч человек, говорится в сообщении министерства гражданской администрации КНР.

С 18 сентября проливные дожди обрушились на город центрального подчинения Чунцин, провинции Гуйчжоу, Хунань, Хубэй и Сычуань.

По данным властей, по состоянию на утро среды, в зоне бедствия находятся свыше 100 тысяч человек, один человек погиб, еще около 1,5 тысяч были эвакуированы в безопасные районы.

Стихией оказались разрушенными около 200 домов, еще около 2300 строений получили повреждения, затопленными оказались 1,8 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Прямой экономический ущерб оценивается в 170 миллионов юаней.