Представитель НАТО на "Западе-2017" в Белоруссии отметил открытость учений

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ (Белоруссия), 20 сен — РИА Новости. Представитель НАТО на учениях "Запад-2017" в Белоруссии Томас Вестерман отметил открытость маневров для иностранных наблюдателей.

"Я могу видеть открытость со стороны министерства обороны Белоруссии в плане приглашения на добровольной основе наблюдателей на эти учения "Запад-2017" и также готовность пригласить представителей НАТО в этот день. Я бы сказал, что относительно этой открытости существует очень хороший подход к прозрачности учений", — сказал Вестерман РИА Новости в ходе учений.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).