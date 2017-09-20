Лавров рассказал о претензиях России к США в рамках Договора о РСМД

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. У Москвы и Вашингтона остаются взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва подозревает Вашингтон в нарушении ряда пунктов соглашения.
Что такое ДРСМД
В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Так, например, в конце августа об этом заявил американский посол в Москве Джон Теффт.
"Мы считаем, что договор РСМД важен, и мы следуем букве договора", — заявил дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что со стороны Москвы "существуют серьезные нарушения по созданию новых ракет", что является "угрозой не только для нас, но и для наших союзников".
Претензии Москвы
"Естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", — заявил министр после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Лавров подтвердил, что американские власти также предъявляют претензии Москве, однако Вашингтон не приводит конкретных обоснований своим утверждениям.
"Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе ДРСМД… Позиция конгресса остается позицией конгресса", — подчеркнул российский министр.
Позиция Кремля
Накануне вопрос о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва проанализирует действия американских парламентариев.
"Нужно еще понять, что это означает, и проанализировать эту информацию. Я пока деталями не владею, к сожалению, поэтому не стал бы ничего говорить ", — сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, Москва сохраняет свою приверженность всем международным обязательствам.
Как может ответить Россия
"Если США разорвут договор РСМД, конечно, у нас будут приняты конкретные меры с появлением аналогичного оружия, связанного с ракетами средней и малой дальностью полета до 1,5 тысячи километров", — сказал сенатор.
По словам сенатора, технически это сделать не так сложно.
"Будет подготовлен адекватный ответ с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны, в том числе с возможностью использования средств ПВО", — подчеркнул Клинцевич.
Аналогичную точку зрения высказал и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По словам сенатора, эта вопрос о выходе одной из сторон из соглашения затрагивает безопасность России в гораздо большей степени, чем интересы США.
"Хотелось бы, чтобы и в Вашингтоне сто раз подумали, прежде чем продолжать разрушение международной системы контроля за вооружениями, а также чтобы свой голос подали европейцы, которых это коснется также намного больше, чем Америку", — добавил Косачев.