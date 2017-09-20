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Лавров рассказал о претензиях России к США в рамках Договора о РСМД

09:5920.09.2017
(обновлено: 10:05 20.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов Сергей Лавров. Архивное фотоСергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. У Москвы и Вашингтона остаются взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва подозревает Вашингтон в нарушении ряда пунктов соглашения.

Что такое ДРСМД

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол США заявил о нарушениях Россией договора о РСМД
Договор о РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Соглашение запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Так, например, в конце августа об этом заявил американский посол в Москве Джон Теффт.

"Мы считаем, что договор РСМД важен, и мы следуем букве договора", — заявил дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что со стороны Москвы "существуют серьезные нарушения по созданию новых ракет", что является "угрозой не только для нас, но и для наших союзников".

Претензии Москвы

Американский конгрессмен Дана Рорабахер, архивное фото
© AP Photo / Paul Holston
Конгрессмен назвал чепухой предложение по выходу из договора о РСМД
После встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров отметил, что Москва соблюдает пункты соглашения 1987 года. По словам министра, Россия заинтересована в том, чтобы ДРСМД сохранялся и в будущем.

"Естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", — заявил министр после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Лавров подтвердил, что американские власти также предъявляют претензии Москве, однако Вашингтон не приводит конкретных обоснований своим утверждениям.

Вооружение США
© Иллюстрация РИА Новости
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Глава МИД также прокомментировал действия сената США, который ранее принял поправку в оборонный бюджет страны, позволяющую выйти из одной статьи ДРСМД. По словам Лаврова, Москва и Вашингтон могут выйти из соглашения "без всякой поправки".

"Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе ДРСМД… Позиция конгресса остается позицией конгресса", — подчеркнул российский министр.

Позиция Кремля

Накануне вопрос о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва проанализирует действия американских парламентариев.

"Нужно еще понять, что это означает, и проанализировать эту информацию. Я пока деталями не владею, к сожалению, поэтому не стал бы ничего говорить ", — сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, Москва сохраняет свою приверженность всем международным обязательствам.

Как может ответить Россия

Ракеты
© Иллюстрация РИА Новости
Военный эксперт: договор РСМД мешает США по трем причинам
Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич накануне заявил РИА Новости, что Россия может подготовить адекватный ответ в случае выхода США из ДРСМД.

"Если США разорвут договор РСМД, конечно, у нас будут приняты конкретные меры с появлением аналогичного оружия, связанного с ракетами средней и малой дальностью полета до 1,5 тысячи километров", — сказал сенатор.

По словам сенатора, технически это сделать не так сложно.

"Будет подготовлен адекватный ответ с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны, в том числе с возможностью использования средств ПВО", — подчеркнул Клинцевич.

Аналогичную точку зрения высказал и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Будет ли ответ с нашей стороны в случае выхода США из РСМД? Разумеется", — заявил он.

По словам сенатора, эта вопрос о выходе одной из сторон из соглашения затрагивает безопасность России в гораздо большей степени, чем интересы США.

"Хотелось бы, чтобы и в Вашингтоне сто раз подумали, прежде чем продолжать разрушение международной системы контроля за вооружениями, а также чтобы свой голос подали европейцы, которых это коснется также намного больше, чем Америку", — добавил Косачев.

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