Лавров рассказал о претензиях России к США в рамках Договора о РСМД

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. У Москвы и Вашингтона остаются взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва подозревает Вашингтон в нарушении ряда пунктов соглашения.

Что такое ДРСМД

Договор о РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Соглашение запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Так, например, в конце августа об этом заявил американский посол в Москве Джон Теффт.

"Мы считаем, что договор РСМД важен, и мы следуем букве договора", — заявил дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что со стороны Москвы "существуют серьезные нарушения по созданию новых ракет", что является "угрозой не только для нас, но и для наших союзников".

Претензии Москвы

После встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров отметил, что Москва соблюдает пункты соглашения 1987 года. По словам министра, Россия заинтересована в том, чтобы ДРСМД сохранялся и в будущем.

"Естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", — заявил министр после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Лавров подтвердил, что американские власти также предъявляют претензии Москве, однако Вашингтон не приводит конкретных обоснований своим утверждениям.

Глава МИД также прокомментировал действия сената США, который ранее принял поправку в оборонный бюджет страны, позволяющую выйти из одной статьи ДРСМД. По словам Лаврова, Москва и Вашингтон могут выйти из соглашения "без всякой поправки".

"Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе ДРСМД… Позиция конгресса остается позицией конгресса", — подчеркнул российский министр.

Позиция Кремля

Накануне вопрос о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва проанализирует действия американских парламентариев.

"Нужно еще понять, что это означает, и проанализировать эту информацию. Я пока деталями не владею, к сожалению, поэтому не стал бы ничего говорить ", — сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, Москва сохраняет свою приверженность всем международным обязательствам.

Как может ответить Россия

Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич накануне заявил РИА Новости, что Россия может подготовить адекватный ответ в случае выхода США из ДРСМД.

"Если США разорвут договор РСМД, конечно, у нас будут приняты конкретные меры с появлением аналогичного оружия, связанного с ракетами средней и малой дальностью полета до 1,5 тысячи километров", — сказал сенатор.

По словам сенатора, технически это сделать не так сложно.

"Будет подготовлен адекватный ответ с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны, в том числе с возможностью использования средств ПВО", — подчеркнул Клинцевич.

Аналогичную точку зрения высказал и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Будет ли ответ с нашей стороны в случае выхода США из РСМД? Разумеется", — заявил он.

По словам сенатора, эта вопрос о выходе одной из сторон из соглашения затрагивает безопасность России в гораздо большей степени, чем интересы США.

"Хотелось бы, чтобы и в Вашингтоне сто раз подумали, прежде чем продолжать разрушение международной системы контроля за вооружениями, а также чтобы свой голос подали европейцы, которых это коснется также намного больше, чем Америку", — добавил Косачев.