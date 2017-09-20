В ДНР заявили, что силовики более 35 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (211)

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

По его словам, в частности, обстрелу подвергся запад Донецка. "В результате обстрелов со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка поврежден газопровод по адресу улица Черногорская, 9", — сказал представитель оперативного командования ДНР.