Франция призывает Россию наказать ответственных за притеснения геев в Чечне

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. России необходимо сделать все от нее зависящее, чтобы привлечь к ответственности причастных к нарушению прав человека в Чечне, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе версальской встречи в конце мая заявил президенту РФ Владимиру Путину об обеспокоенности ситуацией с представителями ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Мы заявили о нашей обеспокоенности ситуацией в Чечне, в частности, положению лиц, принадлежащих к ЛГБТ. Пока нам известно, что они подвергаются шокирующему обращению. Там царит безнаказанность", — сказала французский дипломат.

По ее словам, "важно, чтобы Россия сделала все от нее зависящее, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к подобному нарушению прав человека".

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.

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