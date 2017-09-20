Израиль отправит помощь и спасателей в Мексику

Спасатели ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

Спасатели ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить в пострадавшую от землетрясения Мексику гуманитарную помощь и спасателей, сообщила пресс-служба главы правительства.

Поручение профильным ведомствам стало ответом на обращение властей латиноамериканского государства, где накануне произошли подземные толчки магнитудой 7,1 и погибли по меньшей мере 226 человек.

"Израиль получил просьбу о содействии в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Мексике. Премьер-министр Нетаньяху распорядился как можно скорее организовать и отправить помощь и поисково-спасательную партию", — сказано в пресс-релизе.

Нетаньяху на прошлой неделе побывал Мексике в рамках первого в истории турне действующего главы израильского правительства по Латинской Америке. Сейчас он находится в Нью-Йорке, где накануне выступил в Генассамблее ООН.

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