Израиль отправит помощь и спасателей в Мексику

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить в пострадавшую от землетрясения Мексику гуманитарную помощь и спасателей, сообщила пресс-служба главы правительства.
"Израиль получил просьбу о содействии в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Мексике. Премьер-министр Нетаньяху распорядился как можно скорее организовать и отправить помощь и поисково-спасательную партию", — сказано в пресс-релизе.
Нетаньяху на прошлой неделе побывал Мексике в рамках первого в истории турне действующего главы израильского правительства по Латинской Америке. Сейчас он находится в Нью-Йорке, где накануне выступил в Генассамблее ООН.