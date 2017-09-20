Посол Франции рассказал о подготовке визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон будет рад посетить Россию, решение о конкретной дате подобного визита примут лидеры двух стран, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.

В мае президент РФ Владимир Путин после переговоров в Версале пригласил французского коллегу посетить Россию с ответным визитом.

"Президент республики будет рад посетить Россию по приглашению президента Путина", — сказала французский дипломат.

Однако договоренности по конкретной дате визита, по ее словам, пока нет. "Решение о дате примут президенты Франции и России", — подчеркнула Берманн.