Посол Франции рассказал о подготовке визита Макрона в Россию

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон будет рад посетить Россию, решение о конкретной дате подобного визита примут лидеры двух стран, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.
В мае президент РФ Владимир Путин после переговоров в Версале пригласил французского коллегу посетить Россию с ответным визитом.
"Президент республики будет рад посетить Россию по приглашению президента Путина", — сказала французский дипломат.
Однако договоренности по конкретной дате визита, по ее словам, пока нет. "Решение о дате примут президенты Франции и России", — подчеркнула Берманн.