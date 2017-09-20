Париж считает, что миротворцев ООН нужно разместить по всему Донбассу

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Париж считает, что миротворческая миссия ООН должна размещаться на всей территории Донбасса, но в любом случае готов рассмотреть предложение России по этому вопросу, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.

"Мы считаем это предложение интересным. Оно будет изучено в рамках ООН. Мы считаем, что эта миссия должна, скорее, размещаться на всей территории Донбасса, но в любом случае мы рассмотрим предложение России", — пояснила французский дипломат.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.