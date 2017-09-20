В Мексике сообщили о 30 погибших в обрушившейся при землетрясении школе

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр образования Мексики Аурелио Нунье сообщил, что по меньшей мере 30 человек погибли при обрушении школы в результате землетрясения.

Ранее сообщалось о 22 погибших, в том числе 20 детях.

"К сожалению, на данный момент известно уже о 30 погибших, 11 человек удалось спасти, продолжаются спасательные операции", — заявил он в эфире телеканала Excelsior.

При этом президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил, что еще порядка 38 человек пропали без вести.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 149 человек.

Подробнее о крупных землетрясениях в мире в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>