В Мексике почти на 73% восстановили энергоснабжение после землетрясения

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Электроснабжение в пострадавших от землетрясения в Мексике районах восстановлено на 73%, сообщила федеральная комиссия по электроэнергии CFE.

Ранее стало известно, что порядка 4,6 миллиона человек остались без света на территории Мексики.

"Мы восстановили сервис для 3 464 891 домов и торговых точек — 73% от общего числа затронутых землетрясением", — говорится в сообщении CFE.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 149 человек.

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