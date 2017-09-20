Могерини прокомментировала заявление Трампа в ООН по КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг КНДР должна решаться исключительно мирным путём, и в ЕС никогда не говорят о разрушении стран, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

Могерини со своей стороны заявила, что проблема вокруг ядерной программы КНДР должна решаться исключительно мирным способом. "Это должно решаться мирным, мирным путём, поскольку мы никогда не говорим о разрушении стран", — сказала она, выступая на мероприятии в миссии Евросоюза в США.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.