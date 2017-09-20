Трамп обсудил реформу ООН с генсеком ООН и председателем Генассамблеи

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп встретился во вторник в Нью-Йорке с генеральным секретарем Организации Объединенных наций Антониу Гутеррешем и председателем Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

"Президент Трамп пообещал поддержку усилиям генерального секретаря по реформированию Объединенных наций, которое сосредоточено на трех столпах: мир и безопасность, развитие и реформа управления", — говорится в сообщении.

На отдельной встрече с Лайчаком Трамп также заявил о необходимости реформы ООН, уточнил Белый дом.

Трамп на этой неделе раскритиковал всемирную организацию, заявив, что рост ее бюджета не оправдал ожиданий по повышению эффективности. Трамп также напомнил, что США — крупнейший донор ООН, и призвал к "более честному" распределению нагрузки между странами-членами. При этом он не стал говорить о возможном сокращении финансирования со стороны США и признал, что если ООН будет хорошо выполнять свои функции, США сочтут эти инвестиции оправданными.