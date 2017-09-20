Мощное землетрясением в Мексике повлекло за собой одиннадцать афтершоков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Одиннадцать афтершоков последовали за мощным землетрясением магнитудой 7,1, произошедшим во вторник в Мексике, сообщила местная сейсмологическая служба.

"К 20.30 (04.30 мск) были зарегистрированы 11 афтершоков (самый сильный магнитудой 4,0)", — сообщили сейсмологи в Twitter.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 149 человек.

Подробнее о крупных землетрясениях в мире в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>