Число жертв землетрясения в Мексике достигло 149 человек

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте уточнил, что в результате землетрясения в Мексике погибли в общей сложности 149 человек.

"Уточнение, на данный момент сообщается о 149 погибших: 55 в штате Морелос, 49 в Мехико, 32 в штате Пуэбла, 10 в штате Мехико и 3 в штате Герреро", — говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу Imagen Television Пуэнте сообщил о гибели 97 человек в Мехико. До тех пор сообщалось о 143 погибших, в том числе 36 в Мехико.

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