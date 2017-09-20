Манафорт требует от минюста США обнародовать тексты прослушки его телефона

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт потребовал от министерства юстиции США обнародовать прослушки его разговоров и провести расследование соответствующих утечек. Такое заявление было распространено от имени Манафорта его представителями в СМИ.

Ранее телеканал CNN сообщил, что общение Манафорта с некими неназванными иностранцами прослушивали до и после выборов по секретному ордеру минюста.

"Если это правда, то раскрывать существование ордера — это тяжкое преступление, вне зависимости от того, что никаких обвинений в этой связи так и не появилось. Генеральный инспектор министерства юстиции должен немедленно провести расследование этих утечек и проверить, по каким мотивам предыдущая администрация прослушивала своего политического оппонента", — говорится в заявлении бывшего главы штаба Трампа.

"Манафорт требует, чтобы министерство юстиции распространило любые перехваты разговоров, включающие его (Манафорта) и любых людей, не являющихся американскими гражданами, чтобы все заинтересованные стороны пришли к тому же выводу, что и министерство юстиции — ничего в этой истории нет", — говорится в заявлении.

Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, прослушка Манафорта, санкционированная судом по негласному наблюдению в целях внешней разведки (FISA), началась, когда Манафорт стал фигурантом расследования ФБР, развивающегося с 2014 года. По словам источников, расследование велось в отношении группы консалтинговых компаний в Вашингтоне, выполнявших задания для бывшей правящей партии Украины.

Согласно источникам, прослушка прервалась в прошлом году из-за недостатка доказательств. Тем не менее, после перехваченных бесед Манафорта интерес ФБР к экс-главе штаба Трампа снова возобновился. Бюро получило новый ордер, продливший слежку до начала этого года, включая период, когда Манафорт лично общался с Трампом. По словам источников, второй ордер был частью расследования ФБР предполагаемых связей членов избирательного штаба Трампа с "российскими агентами".

Ранее стало известно о встрече Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом, которая состоялась в 2016 году. Эта утечка привела к новому витку обсуждений "связей Трампа с РФ". Противники Трампа обвиняют его в попытках дискредитации оппонента — Хиллари Клинтон с помощью представителей другого государства. Россия эти обвинения не раз отрицала. Трамп-младший ранее заявил, что в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России.

В конце июля в доме Манафорта прошли обыски. По данным издания Washington Post, обыск ФБР прошел в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США. По информации СМИ, следователей также интересовало участие Манафорта во встрече с юристом Натальей Весельницкой. Как писала New York Times, ФБР интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта.