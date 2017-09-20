РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Манафорт требует от минюста США обнародовать тексты прослушки его телефона

05:4020.09.2017
01170
© AP Photo / Matt RourkeГлава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Архивное фотоГлава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт потребовал от министерства юстиции США обнародовать прослушки его разговоров и провести расследование соответствующих утечек. Такое заявление было распространено от имени Манафорта его представителями в СМИ.

Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
В США нашли доказательства финансовых махинаций Манафорта, пишут СМИ

Ранее телеканал CNN сообщил, что общение Манафорта с некими неназванными иностранцами прослушивали до и после выборов по секретному ордеру минюста.

"Если это правда, то раскрывать существование ордера — это тяжкое преступление, вне зависимости от того, что никаких обвинений в этой связи так и не появилось. Генеральный инспектор министерства юстиции должен немедленно провести расследование этих утечек и проверить, по каким мотивам предыдущая администрация прослушивала своего политического оппонента", — говорится в заявлении бывшего главы штаба Трампа.

"Манафорт требует, чтобы министерство юстиции распространило любые перехваты разговоров, включающие его (Манафорта) и любых людей, не являющихся американскими гражданами, чтобы все заинтересованные стороны пришли к тому же выводу, что и министерство юстиции — ничего в этой истории нет", — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне. 14 августа 2017
© AP Photo / Alex Brandon
WP: советник Трампа предлагал организовать встречу с Путиным в 2016 году

Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, прослушка Манафорта, санкционированная судом по негласному наблюдению в целях внешней разведки (FISA), началась, когда Манафорт стал фигурантом расследования ФБР, развивающегося с 2014 года. По словам источников, расследование велось в отношении группы консалтинговых компаний в Вашингтоне, выполнявших задания для бывшей правящей партии Украины.

Согласно источникам, прослушка прервалась в прошлом году из-за недостатка доказательств. Тем не менее, после перехваченных бесед Манафорта интерес ФБР к экс-главе штаба Трампа снова возобновился. Бюро получило новый ордер, продливший слежку до начала этого года, включая период, когда Манафорт лично общался с Трампом. По словам источников, второй ордер был частью расследования ФБР предполагаемых связей членов избирательного штаба Трампа с "российскими агентами".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Трамп заявил, что удивлен обыском у Манафорта

Ранее стало известно о встрече Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом, которая состоялась в 2016 году. Эта утечка привела к новому витку обсуждений "связей Трампа с РФ". Противники Трампа обвиняют его в попытках дискредитации оппонента — Хиллари Клинтон с помощью представителей другого государства. Россия эти обвинения не раз отрицала. Трамп-младший ранее заявил, что в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России.

В конце июля в доме Манафорта прошли обыски. По данным издания Washington Post, обыск ФБР прошел в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США. По информации СМИ, следователей также интересовало участие Манафорта во встрече с юристом Натальей Весельницкой. Как писала New York Times, ФБР интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена