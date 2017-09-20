ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке скорбит после смерти подполковника Станислава Петрова, распознавшего в Холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе."Звезда" факт смерти отца.
"Генеральное консульство США во Владивостоке скорбит по поводу кончины советского офицера Станислава Петрова, настоящего героя, чье решение в прямом смысле слова спасло мир от ядерной войны в 1983 году", — сообщается на странице генконсульства в Facebook.
В 1983 году Станислав Петров, находясь на дежурстве, распознал сбой в системе раннего предупреждения ядерного удара, которая показала, что в США произошел запуск межконтинентальных баллистических ракет. Позднее в ходе расследования выяснилось, что датчики приняли за пуск МБР отраженный солнечный свет.