В Мексике около 4,6 миллиона человек остались без света из-за землетрясения

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Порядка 4,6 миллиона человек остались без света в Мексике в результате землетрясения, сообщил директор федеральной комиссии по электроэнергии (CFE) Хайме Эрнандес.

Ранее сообщалось, что перебои с электричеством в стране затронули 3,8 миллиона человек.

"Без света остались 4,6 миллиона человек", — приводит телеканал Foro TV слова директора CFE. При этом он добавил, что в 60% случаев электроснабжение было восстановлено.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Согласно последним данным, количество жертв землетрясения составляет порядка 140 человек.

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