Президент Боливии обвинил Трампа в "двойных стандартах"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа в ООН являются примером двойных стандартов, считает президент Боливии Эво Моралес.

"Трамп чувствует себя хозяином всех стран мира, говорит о суверенитете, но навязывает базы и военное вмешательство. Двойные стандарты", — написал Моралес на своей странице в Twitter.

"Меня не удивляет, что такой мультимиллионер, как Трамп, нападает на социализм. Наша борьба всегда будет идеологической и программной", — добавил он. "Очень жаль, что Трамп, с одной стороны, призывает к диалогу в Венесуэле, а с другой — готовит оружие интервенционизма. (Государственный) переворот не удастся", — написал Моралес.

Выступая с трибуны Генассамблеи ООН во вторник, Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.