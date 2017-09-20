ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США готовы предложить Мексике помощь после землетрясения, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы соболезнуем народу Мексики, который столкнулся с сегодняшним землетрясением магнитудой 7,1, а также с другими природными бедствиями. Мы готовы оказать содействие, если наши соседи попросят помощи", — говорится в заявлении Науэрт.
По ее словам, посольство в Мехико готово предоставить консульскую помощь гражданам США в стране.