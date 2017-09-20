Генсек ООН выразил соболезнования в связи с мощным землетрясением в Мексике

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике после мощного землетрясения.

"Генсек опечален гибелью людей и ущербом в результате землетрясения в Мексике. Он выражает соболезнования правительству и народу Мексики и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Там также отмечается, что ООН готова оказать помощь.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним официальным данным, погибли 139 человек.