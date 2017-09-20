На Пуэрто-Рико надвигается ураган "Мария"

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ураган наивысшей пятой категории "Мария" в среду пройдет над островом Пуэрто-Рико, сообщила Национальная служба предупреждения ураганов США.

"На своем прогнозируемом пути центр урагана "Мария" пройдет сегодня ночью неподалеку или над островом Сен-Крус (Американские Виргинские острова), через Пуэрто-Рико в среду, а затем пройдет чуть севернее побережья Доминиканской Республики в среду вечером и в четверг", — говорится в сообщении службы.

Ураган сейчас находится в 255 километрах к юго-востоку от Сан-Хуана на Пуэрто-Рико, скорость ветра достигает 280 километров в час. Урагану присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона. Такой ураган способен принести масштабные разрушения.

Пуэрто-Рико с населением более 3 миллионов человек находится под управлением США.