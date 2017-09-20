Эрдоган назвал курдов друзьями Турции

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Турция не настроена против курдов, они являются друзьями, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире программы PBS NewsHour.

"Мы не против курдов, мы против террористической организации, а курды — наши друзья", — заявил Эрдоган.

В интервью он также поднял вопрос в связи со вступлением страны в состав ЕС. "Им следует выступить с заявлением — они собираются нас принять или нет? Мы готовы ко всему… Мы очень искренни, и мы ожидаем того же от ЕС — быть искренними. Но я не знаю, до какого момента мы сможем терпеть это затягивание", — отметил Эрдоган. Он добавил, что это возможно терпеть лишь до определенной степени, и после этой черты Турция дойдет до того, что ей самой придется принимать решение.

Эрдоган также прокомментировал инцидент с охранниками в Вашингтоне, где в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции. Эрдоган отметил, что ему очень жаль, что так произошло. "На самом деле, президент Трамп позвонил мне около недели назад в связи с этим вопросом, он сказал, что ему жаль, и сказал, что он предпримет последующие действия по этому вопросу, когда мы прибудем в США в рамках официального визита", — отметил турецкий президент.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.