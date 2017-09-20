В Мексике рухнула колокольня, построенная первыми колонизаторами

МЕХИКО, 20 сен — РИА Новости. Знаменитая церковь XVI века, построенная на доколумбовой пирамиде Чолула в мексиканском штате Пуэбла, лишилась колокольни в результате землетрясения, сообщил РИА Новости один из очевидцев.
По его словам, церковь стоит "обезглавленная", а на земле вокруг разбросаны обломки колокольни.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Погибли 138 человек.
El antes y después del #sismo en el Santuario de la Virgen de los #Remedios en San Pedro #Cholula #Puebla pic.twitter.com/Wh66L4DYEm— Noticias de Cholula (@NoticiasCholula) 19 сентября 2017 г.