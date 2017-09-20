В Мексике рухнула колокольня, построенная первыми колонизаторами

МЕХИКО, 20 сен — РИА Новости. Знаменитая церковь XVI века, построенная на доколумбовой пирамиде Чолула в мексиканском штате Пуэбла, лишилась колокольни в результате землетрясения, сообщил РИА Новости один из очевидцев.

По его словам, церковь стоит "обезглавленная", а на земле вокруг разбросаны обломки колокольни.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Погибли 138 человек.

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