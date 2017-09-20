Лавров прокомментировал намерения США выйти из одной из статей ДРСМД

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал действия сената США, который ранее принял поправку в оборонный бюджет страны, позволяющую выйти из одной статьи российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Лавров напомнил, что из соглашения "можно выйти без всякой поправки, без всякого конгресса".

"Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе ДРСМД… Позиция конгресса остается позицией конгресса", — добавил Лавров.

При этом министр отметил, что Москва привержена соглашению и намерена и далее его исполнять, но без нарушений со стороны американских партнеров.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Глава МИД Сергей Лавров отверг данные утверждения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение своих заявлений.

Кроме того, в МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем, чтобы прояснить ситуацию". Лавров также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.