Мадуро назвал Трампа "новым Гитлером"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Венесуэлы, комментируя речь президента США Дональда Трампа на 72-й Генеральной ассамблее ООН, назвал американского лидера "новым Гитлером" в международной политике, сообщает EFE Noticias.

"Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам", — передает издание слова Мадуро.

Американский президент в своей программной речи на ГА ООН раскритиковал власти Венесуэлы за диктатуру и следование "провальной социалистической идеологии", которая, по его словам, привела страну к коллапсу. Он также отметил, что Вашингтон и далее будет проводить политику санкционного давления в отношении Каракаса.

Ранее в МИД Венесуэлы также прокомментировали выступление Трампа. В внешнеполитическом ведомстве отметили, что слова американского лидера противоречат международному праву.