Переговоры о мире на Украине в 2017 году (386)

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Работа над российским проектом резолюции о миротворцах в Донбассе не остановлена, заявил глава МИД России Сергей Лавров после по переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Нельзя сказать, что работа (по резолюции) остановлена. Всегда, когда резолюция вносится, те страны, которые хотят какие-то предложения по тексту, приглашаются это сделать. Мы такое приглашение направили всем нашим коллегам, провели обсуждение, но пока не услышали ничего конкретного в отношении нашего текста", — сказал Лавров.