Несколько российских дипломатов лишились жилья из-за землетрясения в Мехико

МЕХИКО, 20 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Несколько живших на съемных квартирах в Мехико российских дипломатов и их семей были вынуждены уехать оттуда из-за вызванных землетрясением повреждений, пока им предоставлено временное жилье, сообщил РИА Новости советник-посланник российской дипмиссии в Мехико Евгений Нешумов.

Сразу после подземных толчков была проведена эвакуация дипломатов, ни они, ни члены их семей не пострадали.

Однако несколько семей дипломатов, проживавших в Мехико на съёмных квартирах, были вынуждены съехать оттуда, поскольку здания пострадали, рассказал собеседник агентства.

"Сейчас посольство размещает их на временной основе по имеющимся жилым помещениям, до того момента как будут проведены восстановительные работы, либо будет найдено новое жилье", — сказал Нешумов.

По всему городу продолжаются разборы обрушившихся зданий В Мехико введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Malina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим. Сотни горожан, они разбирают завалы и собирают продукты питания для нуждающихся. Машин на улицах Мехико значительно меньше обычного.