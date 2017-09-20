МЕХИКО, 20 сен — РИА Новости. По меньшей мере 100 человек находятся под обломками семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице после мощного землетрясения, сообщил начальник работающей на месте службы спасения.
"В нем находятся около сотни человек", — заявил представитель службы спасения в эфире радиостанции Imagen Radio TV.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, 109 человек погибли.
BREAKING NEWS: Building collapse in Mexico City after magnitude 7.1 earthquake. Video via @Breaking911 #Mexico pic.twitter.com/XZt7WBVP2a— Mr. Ultimate (@MrUltimate456) 20 сентября 2017 г.