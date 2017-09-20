Под обломками фабрики в Мехико находятся около 100 человек

Землетрясение в Мексике. 19 сентября 2017 года

Землетрясение в Мексике. 19 сентября 2017 года

МЕХИКО, 20 сен — РИА Новости. По меньшей мере 100 человек находятся под обломками семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице после мощного землетрясения, сообщил начальник работающей на месте службы спасения.

"В нем находятся около сотни человек", — заявил представитель службы спасения в эфире радиостанции Imagen Radio TV.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, 109 человек погибли.

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